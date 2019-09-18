囂張討襪子。(取自微博)

劉露道歉文。(取自劉露微博)

芒果TV女星劉露大鬧車站

超沒品！一位20歲年輕正妹本月2號在大陸高鐵湖北宜昌東站安檢時，企圖攜行李中的300ml壓縮氣罐（超過120ml壓縮氣罐屬於限帶品）強行上車，因此與執法民警發生爭執，甚至還爆粗口嗆警：「你完了！我是公眾人物」而最後這位女子也被起底身份，證實她是湖南衛視旗下的芒果TV簽約演員劉露。

劉露大鬧高鐵站的影片近日在陸網瘋傳！影片中她穿著亮黃色無袖背心搭配藍色休閒褲，打扮時尚地現身高鐵站；不過在進行安檢的過程中，安檢人員發現她的行李箱內疑似裝有易燃壓縮氣罐，於是要求她開箱檢查，並告知其不能將該物品帶入車站。

她被檢查出攜帶危險物品後，非但沒有交出該物品，反而企圖強制闖關，因此遭值班站長請離，未料劉露卻開始大吵大鬧，嚴重影響車站秩序，期間更嗆民警「你完了！我是公眾人物。」審訊時還向警方要襪子，因為「我5000元鞋承擔不了我的腳」，此囂張態度也讓陸網友氣憤不已，並肉搜出她真實身分，發現她是芒果TV簽約演員，曾演出網路劇《時光與你都很甜》。

而劉露今早也透過微博道歉，坦言從事發至今，她一直為自己愚蠢行為感到「無比煎熬無比羞愧無比後悔」，並為因情緒失控做出的愚蠢衝動行為向辦案民警、車站工作人員及所有關心這件事的朋友們真誠的道歉。

只是網友似乎不領情，留言依舊罵聲不斷，「一個拍網劇的十幾線藝人，怎麼好意思稱演員，還這麼囂張，不嫌丟人」、「別吧，5000的鞋不配你穿著它道歉」、「自稱公眾人物，哈哈哈哈，現在是了」。

(中時電子報)