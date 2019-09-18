通靈大師江嘉葉。（江嘉葉提供）

藝人楊丞琳和李榮浩穩定交往4年，男方日前選在34歲生日向楊丞琳求婚成功，昨（17）日他們就被目擊疑似在合肥領證結婚，爆料者還PO出在民政局巧遇兩人的照片，對此，李榮浩、楊丞琳只回應「謝謝大家關心」。對於兩人修成正果，命理師江嘉葉透過通靈看到小倆口的前世，透露他們上輩子也是夫妻，李榮浩這世則是要來彌補對楊丞琳的虧欠。

通靈大師江嘉葉表示，楊丞琳和李榮浩前世是一對感情和睦的夫妻，可惜就是沒公公緣，常找楊丞琳的麻煩，讓她很痛苦，雖然李榮浩對她百般安撫疼愛，但她日子過得還是很鬱卒，終至中年早逝，而李榮浩在她臨終前發願，來生仍然要結為夫妻，要疼她一輩子，彌補這世對她的虧欠。

江嘉葉說，楊丞琳活潑可愛、待人親切，很得人緣，鼻子挺而有氣，財富飽滿，個性堅強勇敢，柔中帶剛，頭頂骨有氣直灌至脊椎尾，人氣很旺，事業不會因婚姻轉弱。而李榮浩是漢子一條，豪氣中帶點衝動，眼神銳利中帶柔和，對人事物都很認真用心照顧，人緣不錯，對楊丞琳真心疼愛，用心做各種事討她歡喜，楊丞琳私下愛撒嬌，常對他都嘴耍賴，兩人感情甜甜蜜蜜，很是恩愛。

另外，江嘉葉還補充，李榮浩有時會爆衝，但都是一會兒就過去，建議女方要忍耐，另外，楊丞琳雖然唇形有點穢氣，感情不順，一波又一波，但婚姻是不錯的，可以多行善補足自己的福報。

(中時電子報)