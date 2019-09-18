最近台灣跟著國外燒起「公家機關開箱文」熱潮，有網友把創意動到自己小孩身上，在網路上分享自己女兒的「公主開箱」。令人眼睛一亮的是，不止是女兒的芭比娃娃配備，連自己女兒都有著整齊完善的公主配件，宛若是媽媽自己的芭比娃娃，羨煞眾網友。

這名媽媽在臉書《爆怨公社》上以公主開箱的主題發文，表示「在這世風之下必須跟風。＃公 ＃主 ＃病 ＃開 ＃箱」只見開箱內容清單充滿公主洋裝、各式浮誇髮飾、兒童指甲油、兒童化妝品、主包包、閃亮高跟鞋、公主頭紗，還有很多芭比。品項眾多簇繁不及備載，畫面佔滿鏡頭，配備卻一點都沒少，實在浮誇過頭。

網友紛紛讚嘆這驚人的購買力，充滿羨慕又同時佩服這位愛女心切的媽媽。「 可怕！以後ㄧ定不能讓女兒玩芭比娃娃...荷包要顧啊」、「女兒就是來燒錢」、「這個爸爸很有錢」、「好幸福的小公主」、「公主風！完勝」、「好可愛」、「太狂了」。

最近台灣跟著國外燒起「公家機關開箱文」熱潮。（摘自TCPB局長室）

(中時電子報)