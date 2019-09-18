利菁發文。（圖／翻攝自利菁 Regine臉書）

主持天后利菁今(18日)突然分享傳訊向謝忻道歉，原來是因為她在節目中聊藝人職業病時，提及謝忻曾因吃安眠藥導致夢遊，而謝忻收到訊息後，大方回應：「沒問題，真的很可以，謝謝」，利菁坦言兩人交情是在對方出事後，她主動關心才開始建立，利菁直言在演藝圈雪中送炭不容易，先前她決定出馬幫高雄市長韓國瑜，也是同理。

利菁先前出面為韓國瑜的學歷爭議背書，更為力挺老同學點頭答應代言高雄觀光大使，兩人日前合體開「同學會」，製造不少話題。今利菁突然在臉書自首嘴快，錄影時提到謝忻去印度前吃安眠藥夢遊、半夜PO文的事情，回頭想想決定傳訊向謝忻致歉，希望對方別介意。

利菁說，謝忻後來熱情回她：「沒問題，真的很可以，謝謝」，不在意被提及，利菁話鋒一轉，分享和謝忻其實是在對方爆發緋聞後才比較熟，「其實在演藝圈大多喜歡錦上添花，少數會雪中送暖，簡單道理，知易行難」，也說：「這次幫同學（韓國瑜），也是這心態」。

對此，網友回應說：「很多事是說易行難，但妳卻能沒有身段考量的說到也做到，真棒」、「很欣賞你的為人處事，超讚的」、「因為韓市長，才知道天后善良貼心一面，真的是心美人美」，另有人問：「如果謝忻動的不是阿翔，而是菁姐的老公，請問菁姐會生氣嗎？」利菁誠實回應：「會，當然」。

(中時電子報)