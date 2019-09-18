林可彤18日出席天主教失智老人基金會「2019失智老人募款活動」起跑記者會。她回憶起10多年前自己還在當模特兒時，55歲的爸爸突然中風而時序錯亂，出現類似失智症狀，兩個妹妹還小，她一肩扛起賺錢養家的責任，「那一年爸爸中風，我原本的經紀公司又倒了，我被倒了100萬酬勞，每天哭得唏哩嘩拉，心想這輩子應該都嫁不出去了！」

林可彤為失智老人募款。（天主教失智老人基金會提供）

林可彤說，當時當模特兒的她經常台北香港兩邊飛，有次回家時發現爸爸身上只穿四角褲、沒穿褲子，「他的時間講得很奇怪，我以為是中邪，雖然當天覺得奇怪，但沒馬上看醫生，因為我沒想到他那麼年輕會中風，也不知道這症狀跟中風有關！」直到隔天帶爸爸去榮總就醫，醫生問她爸爸現在幾歲，他答「35」，醫生再問那你女兒幾歲，他答「25」，醫生又問「為什麼你35，你女兒25」，「結果爸爸傻了，只能尷尬笑，我則是哭到亂七八糟，因為無法想像自己的父親竟然無法回答這麼簡單的問題！」那段時間爸爸一直以為自己35歲，還在剛創業時期，住了加護病房兩個星期，又住院復健了一個月。

那時的林可彤愁雲慘霧，除了爸爸中風自己也被倒了百萬酬勞，雖然還有兩個妹妹，但她們才國中、小而已，根本無法負擔照顧爸爸的責任。她以為自己這輩子就是這樣了，原本還想放模特兒工作了，幸好後來接到一個酬勞很不錯的廣告，暫時解決經濟困難。但她也因為要好好工作無法好好照顧爸爸，所以先把爸爸送回南部，在親戚家附近租了房子，當時爸爸因短暫失智，常常無法定期吃藥，上廁所一急就會失控，也常會迷路找不到回家的路。隔年中秋節，她怕塞車想說過完中秋節再回去看爸爸，但中秋節那天就一直聯絡不到人，結果隔天後母就打來說爸爸過世了，讓她懊悔不已，「所以後來大概有10年時間，只要到了九月、中秋節這時節，我就會情緒低落。當年我曾經好幾個月都吃不下飯，也以為這輩子都吃不下飯了」。

林可彤說，她家裡有很多心血管疾病與癌症病史，所以她很注重自己、老公、小孩的健康，連之前找配偶都會想找一個關心自己健康的，「曾經有個追求我很久的人說過他有便秘問題，加上他有很多很奇怪的生活習慣，我就覺得那不要交往。認識我老公幾個月後，我們就一起去做健康檢查，發現是個健康的人，那可以，因為如果他連自己健康都不注意了，怎麼照顧妳？」

(中時 )