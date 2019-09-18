蕭煌奇即將推出新專輯，首發單曲〈候鳥〉MV明天首播，由藍正龍擔任男主角，2人日前赴日本有「海鳥樂園」之稱的天賣島取景。藍正龍笑說，希望蕭煌奇下支MV可以去迪士尼取景，他會找老婆周幼婷擔任MV女主角，自己則擔任大女兒「小籃球」、小兒子「藍小弟」的貼身保姆，出動全家為金曲歌王拍MV。

蕭煌奇新歌〈候鳥〉MV由藍正龍擔任男主角。（環球音樂提供）

有趣的是，2人一見面暢聊「阿嬤」，原來藍正龍從小跟阿嬤感情好，最喜歡蕭煌奇的〈阿嬤的話〉；蕭煌奇則是看了藍正龍主演的〈阿嬤的夢中情人〉而認識他，兩人以「阿嬤」會友超有緣。蕭煌奇透露，藍正龍看似酷帥外表，私下卻是滿口爸爸經的新好男人，拍片空檔還會分享自家小朋友生活趣事。

位於北海道西北外海的天賣島，每至夏季有高達100萬隻海鳥前來繁殖，當中不乏瀕臨絕種鳥類，且必須從札幌搭車3小時到羽榥町，再轉搭1小時渡輪才抵達。

蕭煌奇新歌〈候鳥〉MV遠赴日本天賣島取景。（環球音樂提供）

當地民宿老奶奶也無微不至地照顧大家，蕭煌奇表達謝意，離去前獻唱日文翻唱的名曲「黃昏的故鄉」，讓阿嬤瞬間眼框泛淚，用日文直說「不曉得下次何時才能再見到彼此」。收工日當天島上居民，更高舉七彩彩帶歡送，隨著渡輪慢慢駛離，彩帶也隨風飄落，感人送行儀式讓蕭煌奇難忘在心。蕭煌奇《人生劇場放映中》台北小巨蛋演唱會門票熱賣中，購票請洽寬宏售票、萊爾富、OK便利商店。

蕭煌奇和藍正龍一見面大聊「阿嬤」。（環球音樂提供）

蕭煌奇新歌〈候鳥〉MV由藍正龍擔任男主角。（環球音樂提供）

蕭煌奇新歌〈候鳥〉MV遠赴日本天賣島取景。（環球音樂提供）

蕭煌奇、藍正龍赴日本天賣島拍攝MV，居民以七彩彩帶送行為他們留下難忘回憶。（環球音樂提供）

(中時 )