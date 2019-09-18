美國國務院發言人17日表示，索羅門群島決定與台灣斷交，北京持續壓縮台灣國際空間及積極改變兩岸現狀，美國對此感到失望。消息人士透露，美國副總統彭斯決定取消原定在聯合國大會期間與索國總理蘇嘉瓦瑞的會面。針對美方表態，大陸外交部發言人耿爽批評說，美方有何資格說三道四？

耿爽強調，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分；這是歷史事實，也是國際社會的普遍共識。他指出，在一個中國原則基礎上，中國已同全世界178個國家建立了正式外交關係。

「中方對索羅門群島政府作出承認一個中國原則、同台當局斷絕所謂『外交關係』並同

中國建交的決定表示高度讚賞。」耿爽表示，“我們支持門群島作為主權獨立國家自主

作出的這一重要決定。」

耿爽問道：「美方早在1979年就在一個中國原則基礎上同中國建立了外交關係，有

什麼資格對另一個主權國家在一個中國原則基礎上作出同中國建交的決定說三道四？這是不

是在干涉門群島的內政？國際社會對此看得很清楚。」他指出，美方如果真的關心太平

洋島國，應該多做有利於幫助島國發展經濟、改善民生的實事，而不是動輒揮舞制裁大棒、

粗暴干涉島國內政。

耿爽還表示，中方敦促美方尊重別國自主決定內外事務的主權權利，恪守一個中國原則

和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定

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(中時 )