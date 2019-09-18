又有颱風即將生成，而且距離台灣超近！台灣颱風論壇表示，位於台灣東方的熱低壓，有機會在未來24小時成為第17號「塔巴」颱風。雖它仍在整合，不過準塔巴離台灣實在太近，應變時間會很短。預估明(19)日起連4天受其環流影響，天氣開始變糟，竹苗以北及宜花東有局部較大雨勢。至於它的後續路徑、對台灣影響程度，

氣象局說，此熱帶性低氣壓有發展為輕度颱風的趨勢，今日下午2時的中心位置在北緯 21.5度，東經129.0度，以每小時9公里速度向北北東進行。由目前資料來看，以通過琉球群島並朝日本方向前進的機率較高，但是從系集路徑散布圖可以看到，還是有接近台灣東北方海面的可能，路徑仍有不確定性，請大家隨時留意最新動態。

準塔巴雖在整合中，但離台灣實在很近。(圖擷自氣象局)

台灣颱風論壇｜天氣特急表示，位於台灣東方的熱低壓(95W)，有機會在未來24小時成為第17號「塔巴」颱風。由於位置離台灣實在太近，應變時間會很短。

由於這個低氣壓仍在整合階段，環流結構較為鬆散，還需要一點時間，也因此，後續路徑、對台灣影響程度，要等準塔巴進一步整合後才會較明朗。

如果以目前資料來研判，大陸高壓與太平洋高氣壓串聯，週四(19)到五(20)，準塔巴偏西朝台灣東方海域靠近，週五(20)隨著高氣壓減弱，準塔巴慢慢北轉，週六(21)至週日(22)從台灣東方海域北上。

塔巴颱風將生成，預估周六可能通過台灣海面上。(圖擷自台灣颱風論壇)

台灣颱風論壇提醒，週四(19)至週日(22)受準塔巴外圍環流影響，北部、東部容易下雨，南部地區偶有陣雨，其他地區影響不大。如果準塔巴更靠近，天氣會更糟，周末有安排室外活動務必留意天氣消息。

氣象專家賈新興也分析，95W或塔巴颱風對台灣而言，北部和東半部風浪大，降雨的狀況端視它跟臺灣的距離。以目前的路徑來看， 9/20-9/21是它主要的影響期間，竹苗以北及宜花東有局部較大的雨勢，如果它的路徑略往西，偏至石垣島至宮古島之間，則雨勢會更明顯。

(中時電子報)