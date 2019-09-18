相差41歲的「爺孫戀」轟動社會後，今（18）日又出現一對「嬤孫戀」！身高185公分的23歲的凱渥男模賴昱澂被拍到同居交往一位60歲的東區老闆娘孫筱渥。事實上在「嬤孫戀」之前已有多位前輩，《中時電子報》就盤點多位黃昏之戀的愛侶，其中台灣黃昏之戀的始祖，讓這些姊姊們都要喊她一聲前輩。
一、相差41歲的「爺孫戀」
62歲知名音樂人李坤城戀上小他41歲的女友林靖恩，兩人甚至結婚至今愛的高調。
二、差40歲的「嬤孫戀」
23歲男模戀上60歲東區老闆娘，兩人相差近40歲的「嬤孫戀」，一起工作跟同居，不過人前對外聲稱是「乾兒子」的賴昱澂與孫筱渥。
三、49歲的許純美「阿美姐」相戀23歲男模邱品叡
2006年當年49歲的許純美與23歲男模邱品叡相戀宣布訂婚。但同年7月18日凌晨2點，邱品叡將許純美打成重傷、接近毀容，兩人解除婚約。
四、49歲莉莉高調戀上18歲的小鄭
49歲莉莉當年高調戀上18歲的小鄭，相差31歲姐弟戀轟動全台，成為姐弟戀始祖。最終兩人仍以分手收場。65歲時莉莉曾再次接受媒體訪問，回想起昔日戀情，也表示若重來一次，還是會選擇和小鄭交往。
五、40歲蕭亞軒戀上小16歲鮮肉黃皓
40歲的蕭亞軒日前生日高調認愛，分享了和男友黃皓的親密合照，照片裡小倆口嘗試了多種可愛的濾鏡，並寫下「愛就是需要我們在一起」，但男友年齡越換越小，黃皓只有24歲。
(中時電子報)
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