相差41歲的「爺孫戀」轟動社會後，今（18）日又出現一對「嬤孫戀」！身高185公分的23歲的凱渥男模賴昱澂被拍到同居交往一位60歲的東區老闆娘孫筱渥。事實上在「嬤孫戀」之前已有多位前輩，《中時電子報》就盤點多位黃昏之戀的愛侶，其中台灣黃昏之戀的始祖，讓這些姊姊們都要喊她一聲前輩。

一、相差41歲的「爺孫戀」

62歲知名音樂人李坤城戀上小他41歲的女友林靖恩，兩人甚至結婚至今愛的高調。

李坤城和林靖恩過去常分享閃照。（圖／翻攝自臉書）

二、差40歲的「嬤孫戀」

23歲男模戀上60歲東區老闆娘，兩人相差近40歲的「嬤孫戀」，一起工作跟同居，不過人前對外聲稱是「乾兒子」的賴昱澂與孫筱渥。

孫筱渥爆和凱渥男模賴昱澂交往中。（圖／翻攝自臉書）

三、49歲的許純美「阿美姐」相戀23歲男模邱品叡

2006年當年49歲的許純美與23歲男模邱品叡相戀宣布訂婚。但同年7月18日凌晨2點，邱品叡將許純美打成重傷、接近毀容，兩人解除婚約。

許純美當時與邱品叡這段「母子戀」愛得高調，但分手時卻相當猛烈。（本報系資料照）

四、49歲莉莉高調戀上18歲的小鄭

49歲莉莉當年高調戀上18歲的小鄭，相差31歲姐弟戀轟動全台，成為姐弟戀始祖。最終兩人仍以分手收場。65歲時莉莉曾再次接受媒體訪問，回想起昔日戀情，也表示若重來一次，還是會選擇和小鄭交往。

小鄭與莉莉是台灣最早起轟動的「嬤孫戀」。（圖／本報系資料照）

五、40歲蕭亞軒戀上小16歲鮮肉黃皓

40歲的蕭亞軒日前生日高調認愛，分享了和男友黃皓的親密合照，照片裡小倆口嘗試了多種可愛的濾鏡，並寫下「愛就是需要我們在一起」，但男友年齡越換越小，黃皓只有24歲。

蕭亞軒認愛嫩男友黃皓，親密照隨即在網路上瘋傳。（圖／翻攝自微博）

(中時電子報)