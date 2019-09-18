美國歌手Greyson Chance 睽違7年，9月17日晚上再度來台開唱，於Legacy Taipei舉辦亞洲巡迴演唱會的首站演出。Greyson一出場，粉絲激動的吶喊、尖叫聲不斷，Greyson也展現了他的活力，又唱又跳的表示非常開心見到台灣的粉絲，更在台上與樂手一起尬舞，甚至一度開心到將水澆在頭上。

表演中，台下粉絲熱情告白Greyson，他更直接回以：「I love you more！」引起台下粉絲害羞的尖叫聲，更頻頻與台下粉絲一同互動。演出接近尾聲，台下歌迷都表現依依不捨的表情，讓Greyson捨不得離開舞台，多停留在舞台上露出不捨的神情才緩慢與粉絲道別。

整場演出，Greyson共帶來了16首精彩動聽的歌曲，炒熱了台上台下的氣氛，展現了他獨特的舞台魅力，台下粉絲也跟著Greyson動人的音樂擺動身體。Greyson 在演出結束後也與中獎幸運兒一一簽名、聊天，親切問候：「Enjoy the show？」更與粉絲相約下次再來台灣和大家見面。

(中時 )