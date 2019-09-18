在獨立音樂圈擁有極高人氣的搖滾樂團「傷心欲絕」，成軍邁入11年，將在11月9日首度於華山台北Legacy舉辦大型專場，同時也準備推出睽違2年的全新專輯，近期公開演唱會主題「遜到簡直是個藝術品」與主視覺，團員6人把頭相互堆疊，面露無神表情，展現對生活遜的極致與幽默。

搖滾樂團「傷心欲絕」將在11月9日首度於華山台北Legacy舉辦「遜到簡直是個藝術品」演唱會。（相知音樂提供）

「傷心欲絕」由吉他手官靖剛、劉暐，貝斯手黃紹組、鼓手陳冠甫、鍵盤手葛亭筠組成，過去在Live House演出幾乎場場爆滿。而6人時常聊天創造出流行用語，像是上一張專輯名《還是偶爾想要偉大》，或〈一整個世代的宿醉〉、〈也許我見不到你了〉等歌名，常被歌迷拿去照樣造句，在社群引起發酵，這次演出主題「遜到簡直是個藝術品」，不僅展現樂團的獨特幽默，勢必又成為一波網路新話題。

搖滾樂團「傷心欲絕」。（相知音樂提供）

主唱許正泰先前受邀與陳珊妮合作新歌〈你要去哪裡〉，2人首次合體拍MV跟喪屍PK，大力諷刺時下社會亂象，也引起不小討論。許正泰表示，「收到邀請時很驚訝，因為我們是活在不同世界的人。」兩人唱著復古搖滾旋律，也挑戰在MV裡跟喪屍PK，諷刺當今社會亂象，迅速引起討論。陳珊妮對於許正泰的才華極為欣賞，不僅邀請擔任演唱會嘉賓，「傷心欲絕」也表示一定會邀珊妮11月來Legacy一起「遜一波」！

(中時 )