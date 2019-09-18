電子菸長期標榜對人體的傷害低於傳統菸品，但近來傳出電子菸導致肺部相關疾病案例後引發健康疑慮，全球各地出現反彈聲浪，印度政府今天也宣布電子菸的銷售禁令。

法新社報導，美國傳出數百起疑似跟電子菸有關的肺部疾病案例，並有數人不幸喪命後，紐約州昨天成為全美第2個禁止加味電子菸的州，印度政府今天也宣布禁止生產、進口和銷售電子菸。

印度財政部長希塔拉曼（Nirmala Sitharaman）在首都新德里（New Delhi）告訴記者：「考量到電子菸對當今年輕人的影響，因而做出這項決策。」

電子菸不會「燃燒」，它是加熱液體變成蒸氣吸入肺部。這些電子菸液體從波本威士忌到泡泡糖口味應有盡有，且通常含有尼古丁。

儘管電子菸的蒸氣沒有傳統菸草及其煙霧中的大約7000種化學物質，但含有許多可能有害的物質。

電子菸生產業者和英國在內的部分國家政府推廣吸食電子菸，宣稱這是比傳統菸更安全的替代品，且能幫助戒菸。

然而批評人士指出，電子菸除了對健康有害，加味電子菸的液體味道特別容易吸引孩童，且有可能讓他們對尼古丁上癮。

2018年美國約有360萬名中學生使用電子菸產品，較2017年的210萬人激增150萬人。

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(中央社)