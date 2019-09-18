罹患糖尿病的風險不僅和體重有關，內臟脂肪更是關鍵，最新研究還顯示，內臟脂肪對女性的影響，遠高於男性。瑞典烏普薩拉大學（Uppsala University）這份最新研究共追蹤32.5萬人，發現包覆在肝、腎、腸子等器官周圍的內臟脂肪，是增加第2型糖尿病風險的關鍵因素，對女性影響尤其大。

「我們很驚訝地發現，內臟脂肪與疾病風險的相關程度，在女性身上高於男性。」參與這份研究的烏普薩拉大學副教授喬韓森（Åsa Johansson）表示，內臟脂肪與心臟病、高血壓、高血脂、心絞痛，以及第2型糖尿病都有關，其中對第2型糖尿病增加的風險最多。

在糖尿病風險上，內臟脂肪對女性的影響遠高於男性。（圖片來源：pixabay )

女性每多出1公斤的內臟脂肪，罹患第二型糖尿病的風險可能提高7倍多，但同樣份量的內臟脂肪，在男性身上的罹病風險則只增加2倍。但研究人員強調，並不是所有內臟脂肪增加的女性，風險升高的程度都一樣，本來內臟脂肪就比較多的女性，風險升高程度較少，反而是本來脂肪量較少或中等的女性，風險升高得較劇烈。

研究中同時也找出與內臟脂肪量相關的200種基因，並表示其中許多基因都與個人行為有關，尤其飲食過量、缺乏運動，是最容易導致內臟脂肪堆積的關鍵因素。

內臟脂肪位於腹腔內，難以用手抓到、或碰觸得到，過去科學家必須以昂貴的MRI（核磁共振）、電腦斷層掃描，以及雙能量X光吸光式測定儀（dual energy x-ray absorptiometry）來判定內臟脂肪量。而這次研究人員發展出一套較簡易而低價的方法來檢測內臟脂肪，才能進一步探討內臟脂肪與疾病的關係。

規律而持續地運動，就算體重不變，也能減少內臟脂肪。（圖片來源：pixabay）

研究人員特別警告，因為內臟脂肪從外觀上看不出來，所以很多看起來並不胖的人，可能都累積了大量的內臟脂肪而不自知。參與研究的卡爾森博士（Torgny Karlsson）強調：「過去要測量內臟脂肪量，都必須仰賴先進而昂貴的醫學影像技術，但是我們發展出來的這一套方法很簡單……因此多數診所都能使用。」

他們希望透過這一套方法，能更快速、簡單地偵測內臟脂肪，進一步找出糖尿病與心血管疾病的高危險族群。但其實一般人也不見得只能仰賴檢測，如果想著手減少內臟脂肪，不妨規律而持續地運動，就算體重不變，脂肪的分布也將不同，及早降低糖尿病與其他疾病風險。

資料來源：Medical News Today

(中時電子報)