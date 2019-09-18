今年7月帶來的全新喜劇《老大的金蛋》集結納豆、風田、張立東、無尊、陳大天、林東緒、黃建豪、蕭東意等，被粉絲們譽為最強喜劇演員陣容，演出之後廣受好評，10月5日、6日將於台北親子劇場再加演兩場，並且特地將本次演出定為保護級，絕對比以往的【搞笑者們】更爆笑、更沒有下限，請觀眾朋友務必把握機會。

《搞笑者們6.0之老大的金蛋》劇照。（圖／怡佳娛樂提供）

日前風田為宣傳《搞笑者們之老大的金蛋》到型男大主廚錄影，投入角色的他直接化身公車痴漢，嚇得主持人五熊花容失色，直呼猥褻，不只騷擾五熊，還大膽對曾國城嗆聲，現場更因風田搞笑本色全場大笑不止，想看風田如何擾亂型男大主廚請鎖定9月19日晚上間的《型男大主廚》。

《搞笑者們6.0之老大的金蛋》劇照。（圖／怡佳娛樂提供）

【搞笑者們】團隊突破以往的演出規格，製作再升級，首次邀請女成員參與演出，讓過往只有男性成員的【搞笑者們】，終於在六年後有女演員加入，笑稱終於不用再看珍珍荼毒大家的眼睛了！除了性感女演員的加入，還有不容錯過的超華麗表演，以及黃爆沒有極限的保護級笑哏，就是要讓觀眾度過一個笑到炸裂的周末時光。

《搞笑者們6.0之老大的金蛋》10月5日至6日將於台北親子劇場加演兩場，沒看到7月台北場的觀眾朋友，敬請把握10月加演場，現在購票享全面9折優惠，11月起將巡演至台中、高雄、新竹等地。

(中時電子報)