時代力量黨主席徐永明曾表態，時力不排除自行提名總統候選人，並鎖定立委黃國昌為最優先考量，時力秘書長吳佩芸今晚發出新聞稿表示，黨中央正草擬「時代力量總統候選人提名辦法」，並以徵召黃國昌委員為優先考量選項之一。

郭台銘確定不選2020總統，台北市長柯文哲傳出可能與親民黨合作，爭取親民黨推薦成為總統候選人，同樣擁有總統提名資格的時代力量，黨中央決策會一直有保留自提人選提案，徐永明曾表態，是否要自提人選要交由黨代表大會討論。

針對2020總統選舉，吳佩芸表示，自提人選是政黨主體性的展謝，黨中央正草擬「時代力量總統候選人提名辦法」，並以徵召黃國昌委員為優先考量選項之一。

此外，時力若不自提人選，是否考慮與柯文哲合作，吳佩芸表示，柯文哲需先放棄「兩岸一家親」路線，並向民眾清楚說明台灣主權國家的立場，時代力量與柯文哲才有談下一步的可能。

(中時 )