外界認為時代力量和民進黨兩黨主席對談似乎陷入僵局，時代力量表示，仍不會放棄與民進黨秘書長羅文嘉展開對談的可能性。民進黨秘書長羅文嘉表示，民進黨希望在「抗中保台」的共同目標下，跟所有政黨合作，這是不變的立場，所有的合作都可以談，民進黨也願意談。

羅文嘉強調，至於要怎麼談，希望可以透過雙方幕僚聯繫，建立共識，能夠比較具體、有效率，比較有可能獲致結論。

卓榮泰日前曾與時代力量前主席邱顯智會面，羅文嘉說，民進黨與時代力量之間已有管道，因此可以先把有共識的找出來，沒共識的部分，各自帶回雙方決策系統好好討論，這樣比較有效率。

時力秘書長吳佩芸今表示，針對外界認為時代力量和民進黨兩黨主席對談似乎陷入僵局，作為時力秘書長仍不會放棄與民進黨秘書長羅文嘉展開對談的可能性，不管是立委選區、政策推進、對談形式公開與否，都沒有任何限制，喝咖啡之約隨時有效。

(中時 )