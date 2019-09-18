繼去年在高雄海碩合作雙打帶走亞軍，相差14歲的王宇佐和許育修再度於高雄合體男雙，今天第一輪6：4、6：3擊退美國法泰羅（John Paul Fruttero）/西班牙羅培茲伯瑞茲（Enrique Lopez Perez）、晉級8強。

王宇佐和許育修去年4月華國三太子挑戰賽首度合拍就打出4強佳績，去年高雄海碩更是一舉殺進決賽，最終敗給另一寶島組合楊宗樺/謝政鵬，今年「王許配」再度於高雄海碩聯手，第一場就打出好的開始。

目前主要在高雄教球的王宇佐，再度回到球場坦言戰術上有點生疏，賽前10分鐘還在和搭檔討論站位，很開心進入第二輪，王宇佐補充：「我跟育修都是比較悶騷的人，現在可能還稍微有點悶，不過今天現場球迷很high幫我們加油，或許開關打開後我們就關不起來了。」

王宇佐近日喜獲麟兒，未來是否讓孩子一樣走網球路，他先是說：「更確定不要給孩子打球。」不過隨後也說：「現在我覺得學習當好爸爸，比當選手還要難，可能到眼睛閉上都會擔。如何教育小孩我覺得比較困難，希望讓他有自主性，也希望他可以有個美好又多采多姿的人生，但打球的話再看看。」

對於現在台灣網壇年輕後輩的建議，34歲的王宇佐認為主要還是心理建設，「重點是mental，體能技術我覺得台灣選手不會輸，比賽就是看心臟夠不夠大，例如我自己也會緊張但要知道如何控制緊張，還有目前像是許育修、吳東霖跟曾俊欣都能看到強烈心態，建議他們一步一步去踏實地執行計畫，不要去想一步登天，努力透過比賽來增進實力。」

(中時電子報)