廣大興案讓不少討海人心慌，但近年因船隻監控系統愈趨完善，漁民相信不再有類似案件發生，但卻不代表台灣漁民能過上太平日子，他們苦嘆自己遵守政府規定，小心翼翼在海上作業，但「政府護魚護去哪」，東聖吉16號事件的家屬更直斥，「官不要說一套做一套」。

2016年4月間，琉球籍「東聖吉16號」漁船在沖之鳥礁東南東約150海浬國際海域作業時，無故遭到日本公務船扣押，當時日方要求船長家屬要匯保證金170萬台幣才肯放人，該事件不僅一度引起台日衝突，也讓台灣所謂的護漁政策宣告失敗。

時至今日，「東」船長父親潘忠秋談起台灣漁民面臨的困境，依舊以此為警惕。潘忠秋說，現在討海跟以前不同，很多國家愈趨開放，加上船隻監控系統也愈趨完善，除非是經過可能有海盜出現的麻六甲海峽等，否則如廣大興的案例應該不會再有。

但他語重心長地說，即使不會有第2個廣大興，也不代表討海人會有好日子過，因為他兒子在沖之鳥礁遇到的事就是最好的例子。他無奈地說，近年來政府制定許多法規要漁民遵守，說是把自己管好就不怕國際挑剔，但當他們謹遵規定小心翼翼在海上作業時，仍難逃被無故扣押。

「政府到底護漁護到哪裡去了！」他氣憤地說，很多事情不是漁民做好就好，當在位者無法給予人民實質的保護時，再多的法規也是於事無補，到頭來還是在為難自己人而已，且現在1個小違規動輒罰款上百萬，想請問政府，在嚴刑峻罰下，漁民有得到應有的保障嗎？

琉球區漁會總幹事蔡寶興也稱，政府一定要落實護漁政策，漁權是台灣目前面臨到的最大困境。

(中時 )