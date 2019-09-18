美國首都華盛頓特區希望爭取成為美國第51州，本周積極宣傳，市政府還在賓州大道辦盛大遊行造勢，表揚51位本地的退伍軍人，路旁還插滿了有51顆星的美國國旗。

華府地方政界認為，至今已有3.2萬名本地退伍軍人曾報效國家，且華府70萬居民一直沒有人在國會代表他們，華盛頓特區希望改變這個狀況。

美國國會預定19日針對華府爭取成為一州舉行聽證會，華盛頓特區市長包瑟及市議會主席門德爾松都將出席。

包瑟16日說：「國會決定美國是否參戰、何時參戰，而我們的軍人子弟在國會沒有人代表投票。只有成為一個州，才能改變這個不平等現象，確保所有的華盛頓人，包括退伍軍人及現役軍人在內，都能獲得我們應有的投票代表權。」

一項尚在討論中的聯邦政府法案，可以將華府升格為一州，並在民主黨人主導的眾議院獲得壓倒性支持，但在共和黨控制的參院及白宮則面臨不少阻礙。

7月，民意調查機構蓋洛普的調查顯示，64％美國成年人反對華府成為單獨一州；美

國《華盛頓郵報》2015年的一項民調則顯示，超過6成華府成年居民，支持華盛頓特區成為一個州。

(中時 )