Syzygy 台灣新銳設計品牌首季系列發表於今年九月在倫敦藝術核心展場---薩默塞特宮（Somerset house）登台亮相，Syzygy創辦人高元龍與李毓瑋代表台灣新生代設計師，出戰2020年春夏倫敦時裝周。因應中秋節月圓花好的榮景，Syzygy以日月交疊之美為靈感，在服裝中展示日蝕期間光影穿插、黑白交織，讓西方看見東方的美。

Syzygy此次發表主題「日蝕Eclipse」系列的設計過程中， 兩位設計師使用象徵日月的圓形幾何圖案為靈感，將之彎曲、折疊、重複，並且將實驗過程轉化為日月相互侵蝕、相互完整、相互交錯的視覺象徵。此系列選用靜謐的夜空藍與代表月光的純白色兩種顏色來詮釋，並且在服裝布料上大玩以光影為靈感的視覺設計 。Syzygy此次設計大膽地在服裝上自由勾勒出各種線條，並運用布料的透明特性層疊出各種變化豐富的圖像。

此次Syzygy首季倫敦時裝周發表獲得廣大迴響，當日展場其他參展國家來自世界各地，如美國、德國、荷蘭、比利時、烏克蘭、大陸、瑞士、義大利，等十五個國家。Syzygy表現亮眼，獲得現場與會嘉賓一致好評，同時讓台灣新鋭品牌在國際舞台上的知名度提升，未來的發展讓人引頸期盼。

(中時 )