新莊球場本季最後一次在主場迎戰中信兄弟，同時也是「恰恰」彭政閔的新莊最終戰，新莊球場擠進滿場12100位球迷支持。此戰雙方呈現投手戰，萊福力主投7局僅失1分，羅力更有7局讓兄弟打者三上三下，可惜在第2局遇上亂流失掉2分種下敗因，最終兄弟以3比1帶走勝利。

羅力今日主投8局，僅在第2局因連續被敲3支安打失2分，其他7局都讓兄弟打者三上三下，2至8局更上演連續解決19名打者的威猛壓制，總計送出8次三振，不過一時的亂流卻成為影響勝負的關鍵。

兄弟全場僅敲出4支安打，集中在第2局，林智勝敲安後，陳子豪獲得保送上壘，接著詹子賢、張志豪連續2安打下2分先馳得點，並一路維持領先直到最後。

彭政閔生涯在新莊球場最後一場例行賽以球員身份出戰，前3打席沒有貢獻，第9局最後1打席面對悍將新生代投手王尉永遭到三振，不過隨後陳子豪敲出本季第17支全壘打，同時也是王尉永生涯首次挨轟，兄弟將比數拉開至3比1。

悍將全場敲出7支安打，不過攻勢都無法串聯，僅在第7局時遭到手感火燙的高國麟狙擊，因陽春炮失1分，最終兄弟在守護神李振昌關門下，以3比1帶走勝利，目前戰績穩坐下半季龍頭，全年勝率也僅落後悍將1.5場勝差，全力為季後賽衝刺。

(中時電子報)