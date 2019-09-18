總統蔡英文倫敦政經學院博士論文爆出真偽爭議，除國內政壇議論紛紛，國外學者亦對此高度興趣。旅居英國牛津的徐永泰博士（D Phil. Oxon.）親赴英國倫敦大學政經學院，閱覽蔡英文的博士論文寫下讀後感，他表示，這篇論文可以借閱，但有條件。特別是蔡英文要求下，不能引用和轉述內容等等，圖書館亦設下超嚴格閱讀規定。

徐永泰博士讀後感刊登在北美地區中文報紙《世界日報》，徐永泰指出，蔡英文博士論文拷貝目前只有LSE圖書館才能借閱得到，但有條件。館方設下要在圖書管理員的監督下閱讀等四條件。其中，必須遵守作者蔡英文的要求，和圖書館規定，翻印拍照、引用內容、錄音通通不可以；喝水也不可以，抄寫筆記只能用鉛筆。

徐博士花了兩天，共計約7小時閱讀、筆記。因不可以引用和轉述內容，他僅從論文本身的裝訂、頁數統計....索引和章節排列尋找作者蔡英文意圖達到的學術貢獻，和最後對論文是否用打字機或電腦排版的缺乏一致性提出質疑。至於，蔡英文論文符不符合博士論文品質？他不做任何評論。

但，論文在作者蔡英文要求下，LSE校方設下超乎尋常的嚴格閱讀規定，讓徐永泰博士印象深刻。徐永泰博士是位成功的企業家，62歲之際獲牛津經濟史哲學博士學位。現任美西華人學會理事長，洛杉磯公開賽創會會長和財務長。

(中時電子報)