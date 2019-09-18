蔡英文總統的倫敦政經學院（LSE）博士學位真相到底為何？網路節目主持人彭文正指控蔡英文論文涉作假，已被蔡提告妨害名譽。他今天又再質疑蔡英文的學術證據正在消失中。網友則喊：快了，快破案了。

彭文正提出疑點，童文薰律師派助理向國家圖書館欲借閱1983年收錄在《政大法學評論》的2篇副教授升等論文，竟發現不見了！政大法律評論一年出兩次，1983年兩本期刊前前後後集結成冊，獨獨缺漏收錄蔡英文論文的27到28期。這就怪了，只要跟蔡有關的東西通通會不見。當年有3個人從LSE法律系畢業，其他兩人統統有論文，卻只有蔡英文的論文不見了。

彭文正在《政經關不了》質疑說，蔡英文曾有一位牛津大學畢業的29歲論文指導老師，後來1980到1981年師，蔡英文在英國政經學院和另一名指導老師列名學生記錄表上，該指導老師第2年不見了，全倫敦都在協尋他。第2年1981到1982年，蔡由另位老師指導，但該位老師1982年卻離開了。蔡英文1983年寫論文，同年6月，她休學又回學校，1984年畢業，他酸說蔡英文1983年到1984年難道是自己指導自己，沒有指導教授，半年竟能寫了360頁的論文。也就是說，可證明蔡清白的人都不見了。

(中時電子報)