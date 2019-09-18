用蛇夾將蛇夾起來。（圖／摘自臉書社團路殺社）

孩子被蛇咬，心急的家長用蛇夾將蛇夾起拍照記錄，並且上網PO文詢問大家「這是什麼蛇？」沒想到卻也意外釣出許多網友怒回應，直批原PO這樣子夾蛇，恐怕會夾斷牠。

原PO因為親戚家中小孩遭蛇吻，於是心急地想知道該條蛇是不是有毒？他在臉書社團《路殺社 Taiwan Roadkill Observation Network》附上兩張用蛇夾將蛇夾起來樣子的照片，並且發問：「這是什麼蛇」。

問題一出後，引起許多網友來解答，「臭青公，無毒」、「王錦蛇，無毒」、「臭青公（王錦蛇）幼體」。還有許多網友看了照片表示怒了，新藤原PO用蛇夾夾了一條小蛇會害蛇受傷，批評表示「蛇夾會讓牠重傷的」、「蛇夾這樣剪下去大概受傷了…」、「 這樣夾八成會死...」、「夭壽喔，你是要夾斷牠嗎」。不過也有人關心小孩，「無毒傷口還是要看醫生比較好」。

稍後，原PO也在留言中回覆，「這是大半夜親友著急打來求救、詢問是否中毒...，我也只是馬上發文解惑與轉告知後續處理方式，雖然親友當下的過度反應對小動物的傷害已造成並無法回朔，還是非常感謝版上前輩們的即時幫忙，我也誠心接受大家的“稍微積極”的反應與回覆，感謝大家」。

(中時電子報)