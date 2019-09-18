台北市長柯文哲晚間接受媒體專訪表示，郭董退選後，17日下午市長室裡國政團、幕僚為了他參選與否吵成一團，「扛轎的比坐轎的還緊張」，但因身分證還在他身上，「要被選也沒辦法」。至於郭董則未跟他說明棄選原因，因為他知道絕對不只有單一原因。

柯文哲透露，郭台銘在前天中午打電話向他表示棄選意願，但對於雙方是否繼續合作，柯文哲並未明言，僅表示希望郭董休息一、二天沉澱心情。

柯文哲也說明17日下午中選會的狀況，當天前立委黃文玲和期他國師團成員，帶著柯爸、柯媽前往選會準備幫他登記，顆則是接到了柯媽電話後，趕過去中選會接回媽媽。

柯文哲表示，國師團緊張的原因，喊二個月前國民黨、民進黨總統初選結果出爐一樣，擔心只剩草包跟菜包可以選擇，才希望有第三勢力出來，郭董棄選失去了第三勢力，也讓知識分子、財經界的焦慮又出來了。

得知郭董棄選，是否有打算要自己披掛上陣？柯文哲表示，當下他每一秒閃過一個念頭，但連副總統人選都沒有要怎麼選？況且當時只剩幾分鐘，要決定選總統實在太難了，在「最後幾分鐘才講，不到二十四小時準備」情況下，柯文者表示他「理智戰勝理智」，最終還是決定不參選總統。

至於郭董表示棄選時，是否有向他說明原因？柯文哲表示，他沒有詢問，因為如果知道「我一定會說出來」。但柯文哲指出，單一因素決定選舉的狀況很少，一定是多因素都貢獻一點。

(中時 )