（第一屆海峽兩岸「台中」觀光產業論壇，18日登場。圖／曾麗芳）

面對8月起陸客來台限縮自由行，陸客減少衝擊觀光產業，如何爭取更多觀光客來台中旅遊，更是刻不容緩！「第一屆海峽兩岸台中觀光產業論壇」18日下午在台中市登場，應邀致詞的台中市原住民族事務委員會主委林益陸表示，希望能重視原住民觀光產業，讓各個原住民觀光據點恢復往日人潮。

由台中市馬布龍社福關懷協會主辦的「第一屆海峽兩岸台中觀光產業論壇」，今日下午在台中潮港城餐廳舉行開幕儀式，會中就「展望2020觀光產業新契機」、「兩岸觀光的興起、中挫與2020的展望」等議題進行討論。與會貴賓來自全台旅遊相關企業，以及福州台商協會副會長鄭德汐、深圳綠茵國際董事長吳兵兵等代表出席。

林益陸在論壇中建議，將原住民特色產業文化做規劃，列為重要的觀光地點之一，台中市原住民觀光產業也希望獲得重視，例如谷關、梨山、大雪山都有豐富的原住民特色產業，盼能恢復往日人潮；中市府也積極營造原住民藝文中心活化，還在霧峰光復新村設置原住民觀光產業聚點。

台中市經濟發展局主任秘書蔡珍珍指出，市府很重視今天的論壇活動，台中市政府努力拚經濟，不只原住民產業，還有其他產業，都希望能發光發熱，也期待透過這項論壇活動將台中市產業行銷出去。

原住民出身的台中市議員黃仁指出，台中擁有國際港口與機場，盼能將原住民的特色產業文化做規劃，列為重要觀光地點之一，推動原住民部落旅遊更是刻不容緩，將台灣最不為人知的部落秘境旅遊，透過論壇走入部落，認識這片土地，把部落旅遊變成生活中的一部分。

(工商 )