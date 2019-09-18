民進黨徵召立委亮相如宮鬥，賴品妤頭髮插麥克風擊敗客家孔劉。（摘自林飛帆臉書）

民進黨今中執會，確認最後5大艱困選區立委布局，新北市汐止區徵召「太陽花女戰神」賴品妤一個90度大鞠躬，整顆頭插進兩根麥克風，抬起來時，頭髮掛在麥克風上，網路梗圖馬上一出，當場把拿出「小英紙條」的老鳥阮昭雄比下去。

民進黨今新徵召立委參選人出場介紹，有如宮鬥劇；北市文山區徵召市議員阮昭雄是裡面資歷最深的參選人，致詞時，出奇不意出示蔡英文總統親筆紙條，上面寫著，「台北小英雄阮昭雄，2020台灣一起贏，蔡英文」。

阮昭雄說，他找蔡英文當他競選主委、黃承國當他決策小組召集人，副召集人台北市議員王閔生及簡舒培。還有其他第三勢力苗博雅，林穎孟也會加如他競選團隊。

大家原本以為，阮昭雄搬出小英總統的這心機招，大家快輸了，不料後面登場的賴品妤，卻因為一個小意外造成轟動，在場的黨務主管笑到不行，副秘書長林飛帆更忍不住奔到辦公室才敢笑出來。

傍晚賴品妤在臉書上被網友做了一堆梗圖，賴還在臉書上寫著：「嘔心瀝血擠出的參選聲明，被自己毀於一旦...齁氣氣氣氣氣」、「謝謝大家排山倒海的梗圖，各位鄉親的意見我聽到了」。

林飛帆更在臉書寫，「我真的忍不住了！必須分享！」賴品妤正式「頭」入選戰，＃我今天真的有一度想這招真的厲害，＃本黨真的人才濟濟。

賴品妤之前為林昶佐助理，對上黃國昌辦公室主任賴嘉倫，等同是林昶佐與黃國昌間的「助理之戰」。賴品妤受訪時強調，黃國昌跟賴嘉倫都是很優秀的人，「但這一席要我來選才會贏」。

結果賴品妤這個意外小插曲，不但「擊敗」老鳥阮昭雄、參選新竹第1選區，有「客家孔劉」之稱的周江杰等人。

(中時 )