發生在1986年的華城連環殺人案是韓國的三大懸案之一，華城市附近村莊在5年內，連續發生連續10名夜歸女子被綑綁拖走，9名慘遭性侵勒斃，還在下體被塞入各種異物(如桃子、原子筆等物)，被害者中僅有1名年僅13歲的女子倖存。韓國警方也為此出動約167名警察軍人，清查約2.1萬名嫌犯，鑑定570組的DNA、180根毛髮、40116枚指紋，但還是一無所獲，成為著名的懸案。韓媒18日報導指出，警方找到一名男子與嫌犯的DNA一致震驚南韓社會。

韓媒報導，警方在7月向南韓國家科學研究所提交了一些證據，經過比對後發現並通知警方該DNA與監獄裡一名50多歲李男一致，警方正在關注他與連環殺手的關係的進一步相關性，包括要求對剩餘證據進行評估，並重新審查調查記錄和相關人員。值得一提的是，這名頭號嫌疑罪犯也是因為犯下謀殺強姦案件而正在受監禁超過20年

不過，由於該案中，最後一個殺人發生在1991年，其公訴期只有15年，早在2006年就截止了，若要想向犯人追訴求刑該案恐有困難，警方目前暫未對外透露詳細內容，並預計在19日上午9點半將會召開記者會說明。

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(中時電子報)