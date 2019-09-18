日本千葉縣9日受法西颱風侵襲，以千葉縣南部為主的災區約有超過2萬戶的民宅屋瓦破損，又遭遇連日的大雨，使得屋裡屋外一片泥濘。各地的區公所雖免費發放藍色塑膠布給民眾，但因當地工人不足，許多年邁老人只好自己爬上屋頂去鋪塑膠布或修屋頂，結果造成包括94歲老翁在內的3人死亡，101人輕重傷。

日媒報導，夷隅市1名94歲老翁17日自己登高修屋頂的磚瓦，不慎滑落，送醫後死亡。君津市10日有1名61歲男性也從屋頂摔下後死亡。光是館山市、南房總市、鴨川市、鋸南町就有14人從屋頂滑落，其中8人受骨折等重傷。

日本千葉縣風災災區民宅破損的屋頂都先鋪藍色的塑膠布應急。(黃菁菁攝)

千葉災區專門修屋頂的業者原本就不多，因受害的戶數太多，業者根本忙不過來。許多災民擔心家裡浸水，只好鋌而走險。

日本政府已出動上萬自衛隊員前往災區協助救災。千葉縣呼籲，登高修屋頂很容易發生意外事故，要鋪塑膠布或修磚瓦最好找專門的業者或與區公所商量，可以安排自衛隊員或義工去協助。

有不肖歹徒趁災區忙亂之際騙取錢財，千葉縣消費者中心指出，已接獲至少9件的受害案例。有1名婦女表示，有人自稱是業者來修屋頂，開價20萬日圓她就照給了，後來才得知，最高也只要數萬日圓。還有人用詐騙的方式拿到錢就跑了。

(中時電子報)