美國總統川普剛剛任命了他的下一位國家安全顧問，是原本的人質特使羅伯‧歐布萊恩(Robert C. O'Brien)。

約翰‧波頓(John Robert Bolton)辭退國安顧問一週後，川普週三在Twitter表示，他的新任國家安全顧問是Twitter表示，他的新任國家安全顧問是歐布萊恩，他目前擔任美國人質特使。7月時，川普派他去瑞典，營救嘻哈歌手「速可達硬漢」(A $ AP Rocky)在瑞典惹出的鬥毆風波，歐布萊特不負使命，速可達硬漢在8月3日成功帶回美國。

I am pleased to announce that I will name Robert C. O’Brien, currently serving as the very successful Special Presidential Envoy for Hostage Affairs at the State Department, as our new National Security Advisor. I have worked long & hard with Robert. He will do a great job! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年9月18日

川普寫道：我很高興地宣布，我將任命羅伯‧歐布萊恩(Robert C. O'Brien)為新的國家安全顧問，他目前是國務院非常成功的總統特使，未來我和羅伯一起攜手努力，他會做得很好！

歐布萊恩原本經營洛杉磯的一家律師事務所，擅長談判，之後進入國務院外交體系，專注於阿富汗和中東地區事務。

他在國務院和五角大廈的關係相當良好，是一個安全的選擇。一位美國官員上週表示，歐布萊恩以「和藹可親的舉止」受人歡迎，這與被稱為「無情的官僚主義者」的波頓形成鮮明對比。

川普上週表示，他主動開除了波頓，因為他「強烈反對他的許多建議」，儘管波頓的說法相反，表示是自己提出辭職。不管如何，歐布萊恩是川普在3年間的第4位國家安全顧問。

(中時電子報)