外交部訂定「外交部協助直轄市市長出訪作業要點」，該作業要點要求駐外機構應堅守行政中立，原則上不涉入駐地僑界、政黨、後援會或募款餐會等造勢活動，引發「國家機器」卡韓質疑。不過，韓國瑜今日表示，訪美時絕不動用外交部資源，他會很自愛。

高雄市長韓國瑜今日赴左營區公所展開地方請益之旅，在媒體聯訪強調，自己訪美在即，但會自愛不動用外交部資源。但執政黨「無法避嫌」，突在這一個訪美節骨眼上訂定辦法進行設限。

針對外交部訂定「外交部協助直轄市市長出訪作業要點」，韓國瑜批執政的民進黨「無法避嫌」。對此，桃園市長鄭文燦表示，屬於公務行程，他才會請外交部協助，例如拜訪行政部門、立法部門，他非常感謝外館人員協助努力；另僑宴或私人行程，則不會勞駕外交部人員，事實上，外交部把原則說清楚，一體適用，無論哪一位政治人物，他覺得這樣是比較好的。

(中時電子報)