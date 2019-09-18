東森綜合台甫入圍第54屆金鐘獎「益智及實境節目獎」的益智節目《全民星攻略》，開播半年多來，只有黃如玉醫師成功破九關，就連澎恰恰都卡在最後一關。18日節目二度迎來成功闖關Super 9、拿走10萬大獎的優勝者，這位創紀錄只用3分鐘就挑戰成功的強者，正是藝人崔佩儀的兒子貝克宇，崔佩儀最後甚至激動地抱著他說：「這比考上狀元還更令人高興！」

目前就讀高二的貝克宇，趁著暑假跟媽媽崔佩儀一同上通告，成為節目開播以來最年輕的挑戰者，年僅16歲的他，答題非常有邏輯，碰到「哪種身材會提高少年白（25歲前出現白髮）的機率」題目時，猶豫了一下便盯著曾國城、又往後看向崔佩儀，轉頭秒答：「太胖！因為媽媽之前胖的時候白髮比較多。」立刻引來崔佩儀不滿說：「你好笨喔，你爸白頭髮很多，他有胖嗎？」但結果貝克宇為正解，讓她慚愧地說：「兒子你是有智慧的。」

(中時 )