近期一家號稱「Costco授權方」的香港註冊公司在大陸積極活動，聲稱要在成都、重慶等多地廣開Costco門店，被陸媒爆出根本是場騙人的鬧劇。這家「香港財合流通有限公司」負責人韓晉全(HAN, CHIN-CHUAN)持台灣護照，美國Costco總公司已注意到此事，正在進行調查處理。

據陸媒《財經》網報導，8月27日美國零售業巨頭Costco(大陸以「開市客」為名)開出中國大陸第一家門店之後，各種爆滿、缺貨、暫停營業、顧客惡形惡狀的新聞不斷，最近還遇上了冒牌風波。而冒充這個炙手可熱品牌的，竟是一家由台商在香港註冊的公司。

報導說，最初出現的新聞是Costco將進駐重慶，隨後出現一家名為「香港財合」的公司及其總裁謝世銘以Costco授權方名義宣布將在重慶、成都、上海奉賢等地開設多家Costco門店及4家精品生活店。經媒體向中國區Costco查證獲得回覆：這家公司與Costco無關。而香港財合在回應時更令人吃驚：重慶開店的消息是真的，開市客中國區和閔行門店才是假的！

中國區Costco負責人對媒體表示，「香港財合流通有限責任公司與開市客中國沒有關係，相關報導中的事件美國Costco正在處理調查。」他同時否認公司會通過代理方開店的可能性，並稱所有的海外門店都由總公司規劃，目前沒有任何在重慶或成都開設門店的規劃。Costco首席財務官加蘭蒂（Richard Galanti）先前接受《每日經濟新聞》專訪時透露，計劃在2020年底至2021年初在上海開設第2家門店。

然而這家掛著Costco名號的台商公司又是何方角色？陸媒追查後發現，該公司成立於2018年1月30日，在香港註冊，為私人股份有限公司，註冊股本2000萬美元，其自然人董事名為韓晉全（HAN, CHIN-CHUAN），持台灣護照。

報導說，香港財合至少從去年起就已經開始以「Costco授權方」的身份到處活動。2018年5月和11月，該公司總裁謝世銘分別受到成都市武侯區、上海市奉賢區政府領導的接見，並許諾在兩地開設Costco門店。

而這位謝世銘總裁也是台灣人。據公開報導顯示，他早在2004年就曾以「台灣中華網路資訊協會」理事長的身份來中國大陸交流，此後還用過「台灣海峽兩岸人文商貿交流協會理事長」等多項頭銜與大陸地方政府來往，並許下投資承諾。他在電話中告訴記者，香港財合是Costco的物流供應鏈體系在中國大陸的唯一授權商，但他不願意出示相關證明文件，理由是擔憂被仿造塗改，相關事務將委由律師統一對外說明。謝世銘堅稱，Costco將在重慶開店的消息是真的，但是媒體報導有部分內容不屬實，將在下周召開說明會進行說明。

報導說，在開市客第一家大陸門店——上海閔行店開業前，謝世銘和香港財合就已經以Costco授權方名義在重慶、成都等地簽訂合作項目，並開設精品館引入Costco自有品牌，10月將開始營業。但由於這家公司簽訂項目雖多，但多為紙上作業，大陸的投資方投入數十萬人民幣進行先期作業，但主要資金仍未投入，一位參與項目合作的陸企負責人表示，他對Costco在成都開業的事已不抱希望。

(中時電子報)