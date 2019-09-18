中信兄弟「恰恰」彭政閔18日在新莊球場最終戰，可惜以三振結束最後打席，本場4打席沒有表現，即使如此坐滿外野的兄弟球迷仍然力挺，直到賽後也不斷大喊「彭政閔！彭政閔！」，讓疼球迷的恰恰忍不住中斷賽後訪問，趕緊上場向為了他進場的球迷們揮手致意。

彭政閔生涯初登板、首安、首轟等值得紀念的時刻都是在新莊棒球場，彭政閔還回憶當年還是菜鳥的表現，「第一次打不好的時候下場被球迷罵，不過今天打不好還有這麼多球迷支持，非常感謝。」彭政閔在新莊最終戰4打數無安打，吞下2次三振。

9局上半彭政閔最後打席面對悍將新生代投手王尉永遭到三振，賽後表示，「今天心情起伏比較大，希望接下來調整後能更穩定。」不過對於為何今天心情起伏特別大，彭政閔自己也無法解釋，「我也不知道，就是起伏很大。」

今日中信兄弟雖是客場球隊，不過平日擠進12100滿場球迷，是新莊球場周二至周四本季首次，同時也是本季最高票房紀錄，外野滿滿的黃衣兄弟迷，內野也有不少球迷相挺。在中場兄弟以3比1獲勝後，球迷仍在歡呼「彭政閔！彭政閔！」，時間長達3分鐘外，聲音還越來越團結，彭政閔在受訪時因疼惜球迷，決定中斷訪問進場揮手向球迷致意，才成功安撫球迷。

(中時電子報)