繼美國國務卿蓬佩奧咬定伊朗攻擊沙烏地阿拉伯石油設施之後，美國總統川普18日表示，他已下令大幅增加對德黑蘭的制裁。伊朗則透過駐瑞士大使館向美國正式發出外交照會，強調該國並沒有涉案。

川普在推特上發文稱：「我剛剛已指示財政部長大幅增加對伊朗的制裁！」目前還不清楚制裁的具體對象是誰，白宮、美國財政部和國務卿方面也未立即說明有哪些制裁措施。

另外，川普並未明確表示沙國石油設施遇襲就是伊朗幹的，但美國國務卿蓬佩奧等一些川普政府閣員連日來皆認定伊朗涉案。

川普推文之前，伊朗伊斯蘭共和國通訊社報導稱，伊朗已通過瑞士大使館，向美國正式發出外交照會，再次強調伊朗並未在沙烏地阿拉伯石油設施遇襲事件中扮演任何角色，同時譴責美國國務卿蓬佩奧指伊朗為襲擊事件主謀。

伊朗同時警告，向伊朗發動侵略將立即遭遇反擊，且反擊「不會僅限於口頭威脅」。

(中時 )