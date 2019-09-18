柯文哲晚間接受媒體專訪，針對是否會拿親民黨的快速通關券參加總統大選，柯文哲雖表示這像彗星撞地球機率很低，卻未把話說死，僅表示還有2個月的時間，「你們喜歡緊張就讓你們緊張」。

柯文哲表示，他最氣的就是2017那一次，民進黨擔心他選總統罵了他一整年，「我每天都有看誰在罵我」。但他其實沒有像名嘴說的機關算盡，說的都是心裡的話，不太會藏來藏去，「別是是想太多了，其實我根本就沒有招式」，只要在敵人面前放一碗飯一碗麵，就可以讓敵人因為在想柯文哲的算計而餓死。

柯文哲指出，這次兩黨初選民調相當荒謬，韓國瑜是民進黨灌票、民進黨小英則是拜反送中跟藍營灌票，「現在有極端氣候，也有極端政治」；至於呂秀蓮要連署參選，至少要花上億元才能弄得到28萬份連署書，他認為難度相當高。

至於是否會利用親民黨推薦方式參選總統，柯文哲表示，這機率比彗星撞地球還低，上次是六千萬年前造成恐龍滅絕，但他已和宋楚瑜約好17日以後見面，這幾天應該就會碰面順便化解民眾黨創黨「烏龍」。

但他也沒把話說死，表示反證還有二個月的時間，要讓民進黨把香檳收起來，要讓大家緊張。

柯文哲解釋，民眾黨創黨只是要「走程序」，隨時可以中止，沒想到傳真到內政部就被洩漏給媒體，整個過變成「趕鴨子上架」，他認為應該是當時民進黨為了洗掉「私菸案」。

民眾黨網站剛架好就掛了，柯文哲表示人生處處有驚奇，R.O.C人家說是Republic of China，但他認為應該是Republic of Casino，Casino就是賭博，台灣實在是個賭博共和國，每天充滿了驚奇。

對於是否願意整合親民黨，柯文哲表示雙方理念未盡相同，還要再談談。柯文哲此時又主動提到與蔡總統的「北門會談」，雖然當初蔡總統聲稱要見六都市長，最後只見了他一人，「應該是要收編我吧？」

柯文哲又接著說，他對民進黨是驚魂未定、心有餘悸，反正我們也是當醫生的，再不行就心理上調整，「那就是病人」這樣就好了。或許意識自己失言影射蔡總統，柯文哲趕緊連說二次「把每個人都當病人、把每個人當病人」。

(中時 )