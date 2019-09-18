今日下午一列由A1發車南下之307次列車，列車發車後因電力跳脫，造成該列車暫時無法運行事故。桃園大眾捷運公司今晚表示，桃捷首次發生列車電力跳脫，造成列車暫時無法運行，初步測試為繼電器異常，已要求車輛原廠川崎公司進行查修設備。

桃捷公司表示，事故發生後，桃捷於最短時間內緊急啟動應變SOP，調派列車提供動力推進，確保故障列車於A2站進站安全停妥，引導旅客下車。

桃捷公司指出，A1站為地下車站，並無旅客受困高空狀況，而307次列車因車上廣播系統一併失去電力無法運作，也由司機員於第一時間在列車上口頭安撫旅客，並告知旅客已啟動應變SOP，讓列車於A2站進站停妥清車，一切以旅客安全為優先考量。

本次列車電力跳脫狀況為首次發生，桃捷公司已成立調查小組，立刻由專業工程師上車檢修，初步測試為繼電器異常，已要求車輛原廠川崎公司持續查修設備，並提出報告說明。

(中時電子報)