瑞典紳寶(Saab)在1960年代研發的J-35龍式戰機( Draken)，絕對是航空戰機中的藝術，它有著獨特的雙三角翼外型，性能比同時的美俄戰機都要靈活，最近航空迷在它的紀錄影像中發現，它能夠輕易的施展「眼鏡蛇機動」，雖然現在已經有許多戰機都有這項特技，但是多數戰機都仰賴電腦飛控系統的調整，而50年前問世的J-35可沒有先進的飛控電腦。

眼鏡蛇動作何時出現?最流行的說法是，俄羅斯Su-27戰機在1989年法茵堡航展時，展示了在水平飛行時，突然拉起機首，超過90度攻角維持一陣子，然後恢復水平飛行的特技動作，機身如同昂首吐信的眼鏡蛇，被稱為眼鏡蛇機動，此舉技驚四座，西方觀察家這才發現，如此龐大的戰機也有極佳的運動性能。

這個動作困難的地方在於，當飛機突然拉起機首(稱為攻角)，並維持平飛動作時，會因為速度突然降低，以及機翼氣流逸散，很可能造成飛機升力突然減小，就會導致失速，因此飛機的攻角角度不能太大，要是飛機超過30度攻角還能維持穩度，它的高攻角性能就已相當不錯。

1：50秒開始，J-35戰機表現了幾個眼鏡蛇機動。

在1960年代，當時的戰鬥機大多數不重視靈活度，一種是追求極致的高空高速，比如F-104，另一種追求強大的轟炸能力，比如F-105，它們都不可能有眼鏡蛇機動，但是J-35龍式卻能夠辦到。

一支J-35的飛行影片當中，在1分50秒時，兩架J-35一同飛行，其中一架迅速的拉起機首，然後它的速度立刻降低，竄到另一架同行的J-35後方去了，在整個過程中，它都維持同一高度。

航空學家傑‧約根森(Jan Jorgensen)在他的著作「紳寶J-35龍式」寫道，J-35在設計外型時，融合兩種角度的機翼，成為一種獨特的雙三角翼設計，無意間也出現了先天的不穩定外型，大大提升了龍式的機鼻指向性。

不過，靈活也會付出代價，龍式戰機在1959~2003年的服役期間，179架戰機裡，曾發生35次墜毀事故，造成4人喪生。因此J-35在訓練飛行時，須加掛阻力傘，在陷入失控時，還有減速改正的機會。

捍衛戰士電影的最後空戰，獨行俠用高攻角減速令後方的敵機超前。

龍式的飛行影片也容易聯想到經典空戰片「捍衛戰士」當中，「獨行俠」的絕技就是，當敵機在自己的6點鐘方向瞄準自己時，突然拉高攻角並且減速，令敵機猝不及防的超前過去，此時攻守地位互換，獨行俠再瞄準敵機，加以擊落。

(中時電子報)