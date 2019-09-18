中信兄弟18日為本季最後一場在新莊球場出賽，同時也是彭政閔新莊最終戰，與富邦悍將對戰攸關哪隊更有機會進季後賽，最終在萊福力7局僅失1分的好投下，以3比1收下關鍵勝利。賽後萊福力表示，「今年目標就是幫恰恰拿下總冠軍！」
看板球星彭政閔今年即將引退，中信兄弟從季初就以總冠軍為最終目標做努力，目前與悍將戰績膠著，此戰顯得更加重要。萊福力今日以7局僅失1分，送出5次三振拿下本季第8勝，同時獲選為單場MVP，他賽後表示，「今天主要都是用直球來對決，盡量把投球容錯率降到最低，還要感謝隊友在後面守備才能穩住。」
萊福力透露，從季初時總教練伯納就召集大家，希望大家為了彭政閔生涯最後一座總冠軍努力，因此萊福力也將此成為心中的目標，「不只是幫恰恰拿下勝利，全隊今年就是要幫恰恰拿下總冠軍！」
萊福力還說這是他職業生涯以來，見過人氣最高的球員，即使在客場仍能塞爆球場，「唯一比較接近的，是2015年在日職火腿隊時，田中賢介剛從大聯盟回日本時的盛況。」
今日萊福力唯一失分，就是高國麟在7局下半敲出的陽春炮，且今日萊福力3度對決高國麟都被敲安，讓他忍不住開玩笑表示，「有人知道怎麼讓他出局嗎？」並表示高國麟是悍將陣中將他的球打得最結實的打者。
(中時電子報)
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