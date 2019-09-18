「松濤」球場設計獨特，依山丘起伏、溝壑環繞之地勢而建。圖：業者提供

行程入住奢華頂級的華邑大飯店四晚。圖：業者提供

位於廣東陽江市西南端的海陵島，充滿南國氣息，曾入選《中國國家地理》中國最美的十大海島，也是陽江市唯一擁有被評為國家5A級的旅遊景區，同時有國際級專業標準18洞濱海高爾夫球場，迎家國際旅行社規畫高球主題旅遊「美麗陽江 碧波海陵」愛高球行程，帶旅客體驗這個美麗島嶼，徜徉在碧海藍天，優雅揮出自我的精彩！

迎家國際旅行社總經理李逸本身也是個高爾夫球愛好者，親自特別企劃美麗陽江碧波海陵五天三場高球行程，搭配澳門航空航空，早去晚回，食宿各方面皆高規格安排，讓球友體驗這新興的高爾夫景點，在爽快揮汗淋漓後，置身優美景色中徹底放鬆，絕對是值得細細品味的精緻高爾夫球行程。

當地沙灘潔淨平坦，空氣清新宜人，美食豐富，海鮮馳名，四季氣候宜人，有著東方夏威夷的美譽，擁有兩個18洞國際標準高爾夫球場「松濤」球場及「星島」球場球道總長皆超出7,000碼，屬山地形球場，極具挑戰性，兩個球場雖毗鄰回繞，互不干擾。

「松濤」球場設計獨特，依山丘起伏、溝壑環繞之地勢而建，若隱若現于山巒松林之間； 「星島」球場蜿蜒在東湖旁，依山傍水，藍天白雲、青山綠水，互相輝映。

球道碧綠如毯，蜿蜒迂回隱隱在松濤湖濱之中；果嶺高低錯落有致，跌宕起伏扣人心弦；感受山地高爾夫的刺激，真正體會到GOLF有氧運動的魅力。

廣東陽江風光毓秀，粗獷壯闊的閘坡十裡銀灘，西鄰海上絲綢之路博物館南海I號，南向碧波蕩漾的南海，背靠海陵島最高峰「草王山」，是粵西地區唯一國際標準18洞濱海高爾夫球場。由世界著名高爾夫球場設計師施密特.寇里負責設計，「海灘·GOLF」的融合，海濤聲中揮杆享受是球場的最大特色。

本行程入住陽江中心華邑酒店，曾拿下「最受矚目新開業酒店」的頭銜，該酒店屬於洲際酒店集團旗下全新高端國際品牌，位於陽江市中心名揚廣場商圈，毗鄰鴛鴦湖，環境清幽，景色怡人，特別安排連泊酒店，讓旅客在這趟旅途中靜靜悠閒享受飯店設施，不必擔心舟車勞頓，完全舒壓。

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