集集列車石虎插畫抄襲風波中，原畫作者俄羅斯插畫家卡佳，18日受邀出席，集集彩繪列車「國立集集美術館」啟用典禮，下午在交通部長林佳龍的陪同下，參觀台中彩虹眷村，並介紹同為「插畫家」的彩虹爺爺黃永阜給卡佳，過程中三人還一同比愛心開心合照。

林佳龍在其臉書中全程直播與卡佳在彩虹眷村的過程，林佳龍表示因為卡佳是插畫家，彩虹爺爺也是素人插畫家，因此介紹兩人認識。

直播過程林佳龍先用俄文向卡佳問候「你好嗎！」「我很好！」及用俄文歡迎卡佳來台灣，小編還透過翻譯問卡佳說，林佳龍的俄文標準嗎？卡佳想了一下說：Perfect（完美）回應。

彩虹眷村工作人員邊走邊介紹彩虹眷村，林佳龍則在旁補充彩虹眷村的歷史、保存下來的緣由，卡佳表示，其實她曾經在雜誌看過有關於彩虹眷村的介紹，還用中文說出彩虹眷村的靈魂人物「彩虹爺爺」隨後與黃永阜爺爺見面，三人還一起比愛心合照，氣氛融洽，最後二人在黃永阜爺爺所創作的石虎前自拍合照。

卡佳表示，來台灣雖然短暫，但印象深刻，例如自然風光、人民友善，對她都非常客氣，吃的東西也很棒。林佳龍表示，很高興卡佳能親自來台灣，來台灣才第二天，有去日月潭騎自行車遊湖，今天來彩虹眷村，接下來還會去北海岸等許多景點，透過她親自來體驗，未來會是我們觀光最的最佳代言人。

(中時 )