「永遠的婉君表妹」謝玲玲曾2度獻出油畫作品義賣，為「台灣優質生命協會」募款，不忘娘家的她，今年以國標舞表演持續散播愛的種子。「2019與愛共舞國標慈善公益晚會」明（19日）晚將於台北文華東方酒店登場，協會榮譽理事長謝玲玲、總策劃方芳芳邀集郭台銘妻子曾馨瑩及張清芳、陶王復蓉、葉璦菱、金瑞瑤、韓湘琴等共襄盛舉。據知，曾馨瑩將由郭董發言人陪同一起接受媒體訪問，這是在郭董宣布不參選2020總統大選之後，曾馨瑩首次露面，勢必成為媒體焦點。

協會前理事長巴戈說，與謝玲玲從民國53年認識、方芳芳從民國78年認識，分別與她們是相交55年、30年工作夥伴，相識前後差25年，此次還能相聚在一起為公益打拚，是緣份也是奇蹟。

方芳芳、巴戈、謝玲玲。盧禕祺攝

謝玲玲當年演藝事業如日中天之際，23歲芳華年紀嫁給香港寰亞集團主席林建岳，雖經歷失婚，不過現在已是商界女強人、畫家，同時「舞」出新人生，生活中也是5個孩子的母親。串起這次晚宴緣份的巴戈，與謝玲玲都是童星出身，曾合拍電影《婉君表妹》及《我女若蘭》，與方芳芳主持過《女丑劇場》、《就在今夜》，「我發現她們爆發力都很強，這次邀到很多好朋友支持，還沒開始就已經聞到成功氣味」。

方芳芳（左）、謝玲玲都是美魔女。盧禕祺攝

謝玲玲長居香港，方芳芳婚後在上海、台北跑，過去她們在影視圈未合作，看似沒交集，但有個特殊緣分是方芳芳的老公是謝玲玲乾爸乾媽的兒子，等於是謝玲玲的乾哥哥。方芳芳因這次合作與謝玲玲拉近距離，誇謝玲玲是永遠的女神，謝玲玲則欣賞方芳芳率真大器，「我和他先生都是處女座，所以她可能很懂得和處女座相處」，方芳芳笑回：「面對處女座男生，耳朵就時開時關就好，處女座女生都好細心。」

兩人齊心拚公益。盧禕祺攝

方芳芳已答應明年接下協會理事長，今年提出以國標舞演出及明年以打高爾夫球慈善形式來籌款的構想，開始幫忙之際又有點裹足不前，她說就怕還沒上任就先欠了人情債，後來妹妹點醒她，頭銜不是很重要，主要可以幫到弱勢團體和資深藝人，「趁我還有體力的時候去幫助別人、做我想做的。其實不光只是弱勢團體，還有很多資深藝人是我最關心的，我19歲出道，主持、演戲是我唯一做過、唯一會做的事，大家看演藝人員光鮮亮麗，可是亮麗的只有幾位，演藝人員沒有退休金、沒演出沒收入，是最沒保障的一群」。65歲的巴戈在旁笑稱：「我現在已經領到老人悠遊卡，很好用耶」，轉頭對方芳芳說：「妳趕快老。」

方芳芳懂得回饋，擁有一顆感恩的心。盧禕祺攝

方芳芳為明（19日）晚這場公益晚會使出「洪荒之力」，建立了10多個群組，差點被虧像拉保險，過程中難免碰軟釘子， 她坦言，當初提出以國標舞等構想有人不贊成，覺得做善事就要苦民所苦，不該歌舞昇平，但她認為做公益不要悲情，可以充滿溫情，「可以是感恩、回報也是分享，也希望藉這次活動讓更多人認識、關注協會」。她老公心疼她大半年來魂不守舍，每天盯手機回訊息，有時惹來他一頓罵，但讓她感動的是，許多朋友從美國、香港、上海來參加這場活動，夏台鳳也送她一套舞衣，因她將與胡瓜跳開場舞，「就怕舞技配不上衣服就丟臉了」，她的製片人好友徐楓因無法出席，但以「認桌」方式捐款，「還好募款已達到目標」。

人美心更美。盧禕祺攝

(中時 )