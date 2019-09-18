亞洲大學足球錦標賽18日在府城台南開踢，以北市大為主體的中華A隊推出潘文傑、陳威全、陳瑞杰、游家煌4位現役國腳，並靠游家煌上下半場各進1球，以4比0輕取澳門，於D組旗開得勝。以台體大為主體的中華B隊分到C組，首役則以0比4不敵強悍的韓國隊。

「今天最主要就是觀察選手，」中華A教練張武業坦承，由於陣中球員效力不同企甲球隊，尤其代表台灣鋼鐵、台北紅獅合計21人，17日在新莊分別對陣航源FC與銘傳大學，昨晚12點才回到台南會合。因此上半場打得比較凌亂，「慢慢調整有把握，就開始進球了。」

中華A上半場面對澳門死守，屢攻不下，幸好前鋒陳瑞杰在小禁區右側漂亮轉身橫傳，助攻游家煌在亂軍中怒射破網，上半場就以1比0領先。在台南市立田徑場觀眾的熱情加油下，下半場中華A終於火力全開灌進3球，闖過頭關。

台南市副市長許育典（右二）向中華A隊球員一一握手致意。（大會提供／李弘斌台南傳真）

過去4屆都在韓國舉行的亞洲大學足賽，本屆首次到台灣舉辦，共有10國11隊在台南市立田徑場、台南市立足球場展開激戰。台南市副市長在中華A賽前特地到場替球員打氣，張武業則說，台灣足球員欠缺國際賽經驗，能參賽都是好事，在台南比賽他也有特殊安排。

「我讓（陳）威仁當隊長，因為他就是道地的台南子弟，從佳里國小、國中踢到北門高中，能夠回故鄉打球，是個很好的榜樣。」張武業說。

陳威仁（中）擔任中華A隊長，在雙方球員擦槍走火相互拉扯時，展現霸氣控制局面。（大會提供／李弘斌台南傳真）

陳威仁則說，自己上次當隊長已是國中，而且以往台南市立田徑場都是以田徑賽事為主，「到這裡比足球我還是第一次，感覺氣氛蠻好的，有這麼多球迷替我加油，變成我的動力，不想讓他們失望，希望這次能把冠軍留在台南！」

中華A這次與澳門、菲律賓分在D組，籤運不錯，但因22日仍有企甲聯賽，效力大同的潘文傑、陳威全、陳瑞杰都得歸建，無法踢21日對菲律賓之戰，與22日的分組冠軍交叉，要如何用其餘人手殺入26日的冠軍戰，讓張武業有些頭痛。

(中時電子報)