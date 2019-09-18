國防部也跟風 國軍狙擊隊帥氣開箱 23:172019/09/18 中時電子報 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 陸軍8軍團狙擊隊也大發開箱文，陳列帥氣的狙擊兵軍備武裝。(翻攝自臉書《青年日報》) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 網路近期瘋傳警消裝備「開箱」照，國防部今天也跟風，陸軍8軍團狙擊隊也大發開箱文，陳列帥氣的狙擊兵軍備武裝。 陸軍8軍團狙擊隊也大發開箱文，陳列帥氣的狙擊兵軍備武裝。(翻攝自臉書《青年日報》) 青年日報在臉書po文：「千呼萬喚開出來，陸軍8軍團狙擊隊也來開箱...」原來昨天是國軍108年狙擊手競賽，在陸軍南測中心登場，各部隊的狙擊精英，首日接受「滲透狙擊」與「負重射擊」2個競賽項目鑑測。 狙擊組成員必須在抵達預定射擊位置後，分別進行不定距、定距目標射擊，驗證狙擊組在困難地形中，進行戰場運動後的射擊能力。狙擊手昨天在比賽中力拚佳績。 (中時電子報) #開箱 #國防部 #狙擊兵 也許您會感興趣 推薦閱讀 對抗陸軍事擴張 美國防部增強軍事行動 14:552019/09/16 國際 台版「警察真人開箱」右下藏亮點 18:192019/09/16 日常 國防部三軍儀隊執勤改配掛「榮譽勳表」 09:392019/09/17 軍事 為何他可以？未上市iPhone 11 Pro在越南搶先被開箱 13:212019/09/17 科技 金融大鱷索羅斯 狙擊港股又吃癟 04:092019/09/18 焦點新聞 TCPB局長室開箱台灣警車 員警表情讓網友笑歪了 07:112019/09/18 生活 消防跟風「開箱」亮點是牠 網喊：桃園贏了 15:532019/09/18 生活 CIA狙擊手不願分手 運用所學殺前女友 16:202019/09/18 時事 最貴最強大！千噸巡防艦＋黑鷹、岸巡 海巡強勢開箱 16:422019/09/18 社會 曬女兒「公主病開箱」虧裝羨煞眾人 20:242019/09/18 生活 社會熱門新聞 台灣一線女星遭「變臉」 慘淪韓A片女主角 - 社會 麻豆交流道驚悚車禍 女騎士遭輾成兩截 - 社會 凍末條！偷窺正妹床戰數月 外送員竟求「親自上馬」 - 社會 女大生活活被「5狗分屍」 死前淒厲喊：救我 - 社會 國防部也跟風 國軍狙擊隊帥氣開箱 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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