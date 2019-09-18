網路近期瘋傳警消裝備「開箱」照，國防部今天也跟風，陸軍8軍團狙擊隊也大發開箱文，陳列帥氣的狙擊兵軍備武裝。

陸軍8軍團狙擊隊也大發開箱文，陳列帥氣的狙擊兵軍備武裝。(翻攝自臉書《青年日報》)

青年日報在臉書po文：「千呼萬喚開出來，陸軍8軍團狙擊隊也來開箱...」原來昨天是國軍108年狙擊手競賽，在陸軍南測中心登場，各部隊的狙擊精英，首日接受「滲透狙擊」與「負重射擊」2個競賽項目鑑測。

狙擊組成員必須在抵達預定射擊位置後，分別進行不定距、定距目標射擊，驗證狙擊組在困難地形中，進行戰場運動後的射擊能力。狙擊手昨天在比賽中力拚佳績。

(中時電子報)