郭董退選被認為是藍營利多，但台北市長柯文哲晚間受訪認為，選舉是條只能前進不能後退的單行道，由於每天24小時有跑不完的行程，韓國瑜現在只能「努力選舉」，但市政方面「可能就要放掉」。

柯文哲表示，選舉靠熱忱，但藍營在郭董棄選後並未全部回歸，加上在年輕人之間「芒果乾」效應很強，他認為郭董退選後兩者差距越大。

柯文哲認為，200萬的「鋼鐵韓粉」當然很強，但缺點是反而限縮了擴展性，太強調什麼韓粉出征、寸草不生，反而造成大家「keep away from」閃到旁邊去，少掉凝聚力。雖然優點是絕對不會換瑜，卻也造成擴展性變得很差。

柯文哲指出，韓國瑜要想把聲勢拉回來，但他認為韓現在也沒有什麼選擇了，就只有努力的選舉，市政可能就沒辦法要放掉了。但現在韓也沒有選擇了，只好咬緊牙往前衝，「其實想當初應該不要去參加選舉會比較好」。

雖然可能面臨罷免危機，但柯文哲認為，台灣罷免難度高，即使黃國昌票數相差那麼大，當初也沒罷免成功。

至於郭董退選原因，柯文哲表示每個人一生只有他自己能夠度過，對於31位大老在報紙上

刊登聯合聲明，希望郭董以大局為重一事，柯文哲則是爆料指出，裡頭至少有15人以前曾勸進郭董，但其實狀況可能是人家真的拿到你前面叫你簽名，你說我不簽很困難，簽的人也是有口難言。

外傳郭台銘對此非常生氣，柯文哲認為這是郭董對人情世故不夠練達，有時候人生不妨糊塗，如果是他的話「看一看笑一笑就算了」，可是郭董就不行，他就太在意了，會覺得這些人不是都來跟我勸進的？

柯文哲說，郭董是成功的商人，但畢竟是政治素人，「商場跟政治不一樣，政治更齷齪」。

(中時 )