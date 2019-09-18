精銳建設組成高球隊邀住戶運動享健康，提供豐富獎項與賽後餐敘，凝聚住戶好情誼。（精銳建設提供／盧金足台中傳真）

現代人重視健康，運動形成風潮，建商在住宅公設規畫健身房、游泳池，實用性與使用率高，台中市有建商從公設項目的硬體設備逐漸擴及軟體服務，在社區經營中發起運動主題活動，精銳建設發起精銳高球隊；陸府建設的尊齡樂活服務開辦匹克球共學等，住戶參與度熱烈，社區以運動開發住戶共同興趣，也為社區服務開發更多好口碑。

中部建商經營社區總體營造，運動更凝聚向心力，龍寶建設推出家族運動會，至今已舉辦22屆，去年龍寶臻邸家族運動會共有21個社區、上千人報名，更動用大學體育館舉行。

精銳建設以AAM精銳藝術館與精銳藝術節成功樹立美學代言人形象後，更要將生活美學延伸至戶外生活，由精銳建設袁啟訓總經理領軍成立的精銳高球隊，從今年8月份開始，於每月舉行交誼球賽，由精銳建設提供球隊專屬的衣帽配件作為會員尊寵禮，提供球賽冠軍、亞軍、進洞獎等十多個獎項，以及賽後的餐敘聯誼，拋磚引玉讓住戶贏得健康大禮。

精銳高球隊鼓勵隊員積極參加球聚，安排巡迴台中各地不同高爾夫球場舉行，會員可跟隨著球隊體驗不同球場的比賽氛圍，另有隱藏版驚喜彩蛋則是球隊中有兩位住戶本身就是高爾夫球教練，藉由球聚比賽亦可切磋球技，精銳建設球隊經理全程陪同參與服務，讓球隊會員享有貴賓級服務。

「尊齡樂活」服務是陸府建設為退休住戶建置的專屬服務，依照住戶的興趣而設計連續八周的系列課程，退休住戶在這個共學團體中認識興趣相投的朋友，也從課程學習中培養出專長，建立生活重心與成就感。

陸府建設為讓退休住戶能有安全、規律的運動習慣，特別安排一項適合全年齡層的「匹克球」運動，「匹克球運動」為一項美國盛行的新興運動，兼具網球、羽毛球、桌球的一種球拍運動，在身體的活動度上較為緩和，適合沒有運動經驗的人，也適合各種年齡層的人從事此項運動。

開辦之後住戶反應熱烈，課程結束後住戶組成匹克球社團每周一固定運動，而其中一位住戶受到匹克球課程的激勵啟發，深具心得，在去年10月份取得匹克球教練資格，爾後尊齡樂活開辦的匹克球課程就是由這位住戶教練指導練習。

陸府建設表示，尊齡樂活服務的啟發，是源自於陸府同仁到住戶社區健檢、維服時觀察到住戶屆退休年齡後的需求，便指派尊齡秘書了解各社區退休住戶的人數、興趣後安排課程，陸府建設還特別安排交通車接送住戶來往上課地點，鼓勵退休住戶們走出家門加入群體活動。

尊齡樂活服務推動2年多來最大的回饋，就是看到原本內向寡言的住戶們現在卻總是洋溢著快樂的笑容，原本僅一班的共學團體，因住戶參加踴躍現在已增加為兩班。

(中時 )