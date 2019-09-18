謝玲玲4年前應巴戈及台灣優質生命協會祕書長紀寶如之邀在台展出畫作，原本資金缺口約400萬，她捐畫之後募到7、800萬，2年前再捐畫募得300萬，協會除了照顧資深藝人、弱勢團體，今年也關懷長照老人， 台灣優質生命協會舉辦「2019與愛共舞國標慈善公益晚會」19日晚將於台北文華東方酒店登場，以1桌約15萬「認桌」方式募款，約28桌。習舞近20年的謝玲玲，自掏腰包製作舞衣，還帶了國際級的國標舞老師同行，明19日晚將在這場公益盛宴上表演鬥牛舞，據知獻跳這支舞已募到200多萬善款。

謝玲玲今年六月在香港慈善活動上表演一場精采絕倫的鬥牛舞，展現非凡舞技，男為國標五老師Darren Hammond。謝玲玲提供

謝玲玲有舞蹈天份，小時學過芭蕾，19年前跟著一批黑池大賽業餘組冠軍國標舞老師習舞，重啟舞蹈之路。謝玲玲在香港社交圈十分活躍，交遊廣闊，在港台也有許多企業名流好友，更長年投入慈善事業。她人美心更美，透露自己雖然是協會榮譽理事長，「但因為我人在香港，很多事理不到，方芳芳幫協會很多忙，我的好友陳藹玲、曾馨瑩也都是我心目中的天使」。

謝玲玲的舞姿曼妙，多年來憑著跳國標舞維持窈窕身材。謝玲玲提供

謝玲玲認為跳舞的好處可以運動、交朋友，現在還可以幫助弱勢團體，一舉數得。她熱愛國標舞，在香港找了國際級的老師指導她，「台上3分鐘，台下10年功，我自己喜歡上課，學無止境，如果不繼續上課、練習是跳不到那位子的」。她練舞過程吃不少苦，今年一波三折，6月幫香港籌款，結果4月去以色列旅遊時摔了一跤，8月初和女兒到羅馬旅行又摔了一跤，眉毛上方縫了16針，幸好都化險為夷，如願參加明19日晚在台的募款晚會，「真的很感恩，做善事是有好處的」。

方芳芳（左起）、巴戈、謝玲玲一起拚公益。盧禕祺攝

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