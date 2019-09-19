台中一名人妻與小王嘿咻後發現陰道感染，懷疑是兩人使用的「超快感蘆薈潤滑液」有問題，傳LINE跟小王討論「案情」。人妻服用陰道感染藥物被丈夫發現，只好坦承姦情。綠光夫怒提告，台中地院依妨害家庭罪將小王判刑3月，得易科罰金。

判決書指出，去年9月初某晚，台中人妻阿琴（化名）與林姓男子，在屈臣氏購買「超快感蘆薈潤滑液」後，一同返回林男南投住處嘿咻。

案發前一日，阿琴LINE林男「對了！你可不可以幫我確認一下我們用的潤滑液有沒有期限啊？我以前都沒有這樣過，我實在想不出來為什麼會感染」，而林男則回「潤滑液，沒寫到期限」。因此隔日兩人準備嘿咻前，才一同去買新的潤滑液。

阿琴丈夫發現妻子在服用陰道感染藥物，經詢問且看到「LINE」對話內容，發現自己戴了綠帽，於是對阿琴和林男提告，不過之後又對妻子撤告。

阿琴坦承之前跟林男發生性行為都有用潤滑液，因之前不曾感染過，所以才聯想到會不會是潤滑液有問題，因此傳訊詢問林男。

法官認為，若兩人未發生性行為，阿琴怎會傳送詢問潤滑液等訊息，而林男也不覺得有異並回傳。所以儘管林男否認嘿咻，但法官認為是卸責之詞，不足採信，仍予判刑。

(中時電子報)