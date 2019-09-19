即使美國國防部指控在美加市場佔有八成市佔率的「大疆科技」無人機有網路安全隱憂，美國海軍與空軍仍購買了大疆無人機。對此，美國防部表示此批採購已獲得特別豁免，「個案處理，以應急需」；而軍方也證實，對大疆無人機已開發特別軟體，以消除內在安全顧慮。

根據時任美國防部常務副部長夏納翰（Patrick Shanahan）在2018年5月23日簽署的備忘錄，國防部下達禁令，由於網路安全隱患，不許購買和使用所有商業市場現成無人機；而今年5月美國土安全部更指出，陸製無人機可能正將敏感資料傳送回大陸製造商，而據美媒報導，在美加市場佔有八成市佔率的「大疆科技」恐成為下一個制裁目標。

然而，據美媒《美國之音》報導，在2018年8月和11月完成的採購單顯示，海軍和空軍分別花費了近19萬美元和近5萬美元，購買大疆製造的無人機。其中，空軍購買了35架大疆「禦」Mavic Pro鉑金版無人機，海軍購買了數目不詳的大疆「悟」Inspire系統無人機。報導稱，這些無人機，可能用於一些美軍最為敏感的作戰單位，包括空軍第24特戰聯隊，以及俗稱「海豹」的海軍海陸空突擊隊。

報導指出，其中空軍第24特戰聯隊解釋採購理由的檔複印本有部分內容被遮蓋，且檔還警告「如果放棄該系統，戰術、軟體和光學系統開發將受到負面影響」。

至於為何美軍在早已發布禁令情況下，仍採購陸無人機，美國特種作戰司令對此表示，該司令部已採取了減緩網路安全隱患，但「出於安全原因，我們無法公佈有關第24特戰聯隊開發或投入使用的網路安全軟體的具體訊息」。而五角大樓發言人安德魯斯（Mike Andrews）也表示，海軍採購的大疆無人機則是用於測試與行動。

不過在軍方透過豁免和繞行等變通方法後，五角大廈仍嘗試招募投資者生產美製小型無人機，以替代大陸產品。美國防部副部長洛德（Ellen Lord）表示，「大疆在市場傾銷了這麼多廉價的無人機，我們隨後就變得依賴它們了」，「整個美國市場都被陸製無人機侵蝕了」。

(中時電子報)