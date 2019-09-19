香港地稠人狹、房價高，眾所皆知，不過許多外國人不知道的是，香港人的死後世界恐怕也一樣擁擠，一名英國攝影師日前拍下香港墓園，畫面相當驚人，滿山滿谷的灰色石碑，幾乎看不到一點空隙及青青草地。

在 Instagram 查看這則貼文 Finbarr Fallon（@fin.barr）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 24 日 上午 1:13 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Finbarr Fallon（@fin.barr）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 8 日 上午 3:23 張貼

美國有線電視新聞網（CNN）報導，英國籍攝影師法隆（Finbarr Fallon）過去5年多次造訪香港，拜訪了當地近乎所有的墓地，拍下相當驚人的畫面。照片顯示，數千灰色石碑依山而建，一排又一排整齊排列的墓碑沿著陡峭的山勢疊加上去，從山谷排列到山頂，從這一山到那一山，幾乎沒有空隙，也看不到綠色草地。

Home to 7.5 million people, Hong Kong is one of the world's least affordable cities, with sky-high prices for houses and land.



This means that people may not only struggle to afford a home during their lives -- but after them as well. https://t.co/HgIvfXdsHy — CNN International (@cnni) September 18, 2019

部分照片也記錄下摩天高樓與滿坑滿谷的墓碑同框的畫面，讓人驚訝發現，原來香港人的日常生活與墓園離得這麼近。

Space in Hong Kong comes at a premium — even in death. Photographer Finbarr Fallon turns his lens to city’s crowded hillside cemeteries. https://t.co/yoWWzP3Jt9 by @jessieyeung8 pic.twitter.com/gXJ6i3qMzY — Stephy Chung (@chungfun) September 18, 2019

""Inside the high-rise graveyards of Hong Kong

Architectural photographer Finbarr Fallon has spent years documenting the unusual vertical cemeteries on the space-squeezed island, where a private plot can go for around $230K. https://t.co/MJ8cG4TgH8 — Saskia Sassen (@SaskiaSassen) September 8, 2019

香港約有750萬人口，地狹人稠，是全世界房價最高的地區之一，不過這組照片意味著，香港人不只生前得為生活、居住問題苦惱，死後也是一樣。

報導說，在香港私人墓園買一塊地的公定價格約要28萬港幣（約新台幣110萬元），不過香港大學社會工作及社會行政學系副教授周燕雯指出，在外面，這個價格甚至可以賣到4倍高。她說，公墓價格自然低一些，但是永久墓地幾乎已經沒位了，現在只剩下重複使用的墓地，每6年就必須把墓裡頭的亡者遺骸挖出來。

礙於空間不足，現在多數港人多採火葬方式，但是這仍無法解決問題，即便骨灰罈使用空間不大，現狀仍是僧多粥少，數千家庭擠破頭排隊，就為了爭取能容納1到2個骨灰罈的空間，很多人還排上7年才排到。

空間不足，火葬等土葬以外的其他下葬方式蔚為風潮，香港當地紀念先祖的方式、習俗也因此有所改變。周燕雯說，傳統上找塊面海的風水寶地觀念，因土地有限而變得不切實際，現在部分香港家庭選擇將骨灰放在家裡，即便有違傳統，但是更為方便。

hong kong's cemeteries are a mood, 10/10 pic.twitter.com/u7ZBRRmLng — Michael Shindler (@MichaelShindler) September 18, 2019

Feng Shui



Graves cover a hillside next to apartment buildings at a cemetery in the Kowloon City district of Hong Kong pic.twitter.com/rL4U2f0SeX — Hedgehogue (@Hedgehogue1) September 12, 2019

(中時電子報)