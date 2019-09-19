香港地稠人狹、房價高，眾所皆知，不過許多外國人不知道的是，香港人的死後世界恐怕也一樣擁擠，一名英國攝影師日前拍下香港墓園，畫面相當驚人，滿山滿谷的灰色石碑，幾乎看不到一點空隙及青青草地。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，英國籍攝影師法隆（Finbarr Fallon）過去5年多次造訪香港，拜訪了當地近乎所有的墓地，拍下相當驚人的畫面。照片顯示，數千灰色石碑依山而建，一排又一排整齊排列的墓碑沿著陡峭的山勢疊加上去，從山谷排列到山頂，從這一山到那一山，幾乎沒有空隙，也看不到綠色草地。
部分照片也記錄下摩天高樓與滿坑滿谷的墓碑同框的畫面，讓人驚訝發現，原來香港人的日常生活與墓園離得這麼近。
香港約有750萬人口，地狹人稠，是全世界房價最高的地區之一，不過這組照片意味著，香港人不只生前得為生活、居住問題苦惱，死後也是一樣。
報導說，在香港私人墓園買一塊地的公定價格約要28萬港幣（約新台幣110萬元），不過香港大學社會工作及社會行政學系副教授周燕雯指出，在外面，這個價格甚至可以賣到4倍高。她說，公墓價格自然低一些，但是永久墓地幾乎已經沒位了，現在只剩下重複使用的墓地，每6年就必須把墓裡頭的亡者遺骸挖出來。
礙於空間不足，現在多數港人多採火葬方式，但是這仍無法解決問題，即便骨灰罈使用空間不大，現狀仍是僧多粥少，數千家庭擠破頭排隊，就為了爭取能容納1到2個骨灰罈的空間，很多人還排上7年才排到。
空間不足，火葬等土葬以外的其他下葬方式蔚為風潮，香港當地紀念先祖的方式、習俗也因此有所改變。周燕雯說，傳統上找塊面海的風水寶地觀念，因土地有限而變得不切實際，現在部分香港家庭選擇將骨灰放在家裡，即便有違傳統，但是更為方便。
(中時電子報)
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